Тело мужчины обнаружили в черном Mercedes в Отрадном
Источник 360.ru: в Отрадном в закрытой машине обнаружили тело мужчины
В Отрадном на северо-востоке Москвы обнаружили тело мужчины в черном Mercedes. Об этом сообщил источник 360.ru.
Обнаруживший мужчину очевидец заявил, что машина на этом месте стоит с утра. Он предположил, что человек в авто, скорее всего мертв, он не дышит.
На место происшествия выехали карета скорой помощи и наряд полиции. Осмотрев машину, машины экстренных служб уехали, на место приехал другой автомобиль правоохранителей. Дверь автомобиля открыли, салон начали осматривать в перчатках, сообщил очевидец.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
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