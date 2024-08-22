Тело мужчины обнаружили в черном Mercedes в Отрадном

Источник 360.ru: в Отрадном в закрытой машине обнаружили тело мужчины

Фото: Телеканал «360»

В Отрадном на северо-востоке Москвы обнаружили тело мужчины в черном Mercedes. Об этом сообщил источник 360.ru.

Обнаруживший мужчину очевидец заявил, что машина на этом месте стоит с утра. Он предположил, что человек в авто, скорее всего мертв, он не дышит.

На место происшествия выехали карета скорой помощи и наряд полиции. Осмотрев машину, машины экстренных служб уехали, на место приехал другой автомобиль правоохранителей. Дверь автомобиля открыли, салон начали осматривать в перчатках, сообщил очевидец.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Фото: Телеканал «360»

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