Тело мужчины обнаружили в черном Mercedes в Отрадном

Источник 360.ru: в Отрадном в закрытой машине обнаружили тело мужчины

В Отрадном на северо-востоке Москвы обнаружили тело мужчины в черном Mercedes. Об этом сообщил источник 360.ru.

Обнаруживший мужчину очевидец заявил, что машина на этом месте стоит с утра. Он предположил, что человек в авто, скорее всего мертв, он не дышит.

На место происшествия выехали карета скорой помощи и наряд полиции. Осмотрев машину, машины экстренных служб уехали, на место приехал другой автомобиль правоохранителей. Дверь автомобиля открыли, салон начали осматривать в перчатках, сообщил очевидец.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.