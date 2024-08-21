Пожар произошел на парковке в Солнцеве

Видео 360.ru: на парковке в Солнцеве произошел пожар

Пожар вспыхнул на парковке на улице Богданова в московском районе Солнцево. Об этом сообщили 360.ru местные жители.

По их данным, неизвестные, возможно дети, подожгли на площадке картон и другие строительные материалы. Площадь пожара продолжает увеличиваться.

К месту происшествия выехала машина скорой помощи. Однако информации о пострадавших пока не поступало. Повреждения получили пять легковушек и микроавтобус.

Ранее пожар произошел в многоэтажном жилом доме в другом московском районе — Чертаново. Спасатели потушили возгорание на девятом этаже. По предварительной информации, никто не пострадал.