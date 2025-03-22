Тело мужчины обнаружили на наружном лифте здания на юго-востоке Москвы

Мужчина упал ночью с высоты на наружный лифт нежилого здания на Южнопортовой улице. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Заявитель сообщает, что обнаружил на наружном лифте мужчину, предположительно, ночью упавшего с высоты. Он лежит без сознания», — отметил он.

Приехавшие на место ЧП медики подтвердили, что пострадавший умер.

Ранее молодая москвичка выпала из окна квартиры на 36-м этаже и насмерть разбилась. По данным источника 360.ru, ЧП произошло на Ленинградском шоссе, в ЖК «Северный парк» в Войковском районе. Погибшая — девушка 1996 года рождения. Подробности случившегося неизвестны.