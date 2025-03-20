Девушка выпала из окна квартиры на 36-м этаже высотки в Москве
Источник 360.ru: москвичка упала с высоты 36-го этажа на Ленинградском шоссе
Жительница Москвы насмерть разбилась, выпав из окна на 36-м этаже жилого дома на Ленинградском шоссе. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
По его данным, 28-летняя девушка сорвалась с высоты в ЖК «Северный парк» в Войковском районе столицы.
«Падение с высоты 36-го этажа, девушка 1996 года рождения», — отметил собеседник 360.ru.
Подробности случившегося пока неизвестны.
Ранее из-за падения с высоты разбился рабочий на стройке в Кутузовском проезде. Он рухнул с 42-го этажа. Подробности случившегося выясняют следователи и криминалисты, проводится ряд экспертиз, в том числе строительно-техническая.
Специалисты также проверят документацию объекта.