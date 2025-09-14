Тело мужчины нашли под завалами бара в Мадриде

Пожарные после взрыва в Мадриде нашли под завалами бара 52-летнего погибшего

Пожарные нашли погибшего мужчину при разборе завалов бара Mis Tesoros в районе Пуэнте-де-Вальекас, где накануне произошел взрыв газа. Об этом сообщила экстренная служба Мадрида в соцсети X.

«К 25 пострадавшим нужно добавить одну жертву. Это мужчина, обнаруженный после новой поисковой операции», — отметили в публикации.

Спасатели добавили, что тело погибшего, которому было 52 года, находилось на полутораметровой глубине под завалами заведения.

Подразделения пожарных Мадрида и муниципальной полиции продолжают работать на месте ЧП, также задействована воздушная поддержка с дронами.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда выразил соболезнования семье погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления все пострадавшим.

Мощный взрыв прогремел в кафе в испанской столице в субботу, 13 сентября. После этого в здании вспыхнул пожар. Сообщалось о 21 пострадавшем.