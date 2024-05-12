Тело мужчины нашли под скалой Изумрудного карьера около Челябинска | 360°

Происшествия 12 мая 2024, 17:54 Тело мужчины нашли под скалой Изумрудного карьера около Челябинска Спасатели Челябинска нашли тело мужчины около скал Изумрудного карьера РИА «Новости»

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Челябинские спасатели при помощи альпинистского снаряжения подняли тело мужчины, найденное рядом с Изумрудным карьером. Об этом со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательной службы региона сообщило издание 74.Ru.

В ведомстве заявили, что заявка пришла около 06:00 в воскресенье, 12 мая. Найденный труп передали сотрудникам полиции.

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Очевидец работы спасателей в беседе с журналистами заявил, что речь идет о погибшем молодом человек 23-24 лет. Собеседник не исключил, что он сорвался с высоты. В областном главке СК на запрос редакции пока не ответили.

В конце апреля на притесах челябинской реки Ай нашли тело школьницы из города Сатка. За день до этого девочка пропустила уроки и не пришла домой ночевать. По предварительным данным, школьница сорвалась с высоты. Следователи организовали проверку по факту гибели девочки.