Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли мертвой на притесах реки Ай | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 17:39 Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли мертвой на притесах реки Ай Пропавшая челябинская школьница погибла при падении со скалы

Читать 360 в

Тело ученицы школы города Сатка в Челябинской области нашли на притесах реки Ай. По предварительным данным, девочка сорвалась со скалы. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

В ведомстве заявили, что близкие искали школьницу с пятницы, 26 апреля. Труп девочки обнаружили только вечером следующего дня.

Реклама

В пресс-службе подчеркнули, что место гибели находилось далеко от туристических стоянок. Для поднятия тела привлекли спасателей. Специалисты добрались к нему по воде. Труп на высоту отвесной скалы подняли на специальном щите при помощи снаряжения альпинистов и передали сотрудникам полиции.

Знакомые семьи погибшей в беседе с изданием 74.Ru заявили, что видели школьницу перед исчезновением. По их словам, она искала попутную машину. Айские притесы находятся в 30 километрах от города. Сейчас эту версию отрабатывают криминалисты. Также знакомые заявили, что девочка перед уходом из дома удалила все свои социальные сети.

В областном главке СК заявили, что устанавливают все причины гибели школьницы из Сатки.

Пропавшего в минувшую субботу, 27 апреля, в Улан-Удэ четырехлетнего мальчика следователи обнаружили мертвым в стиральной машине, стоящей в гараже рядом с домом, где он жил. Причины смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.