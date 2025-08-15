Жителя Ленобласти задержали по делу об убийстве мужчины и сожжении тела

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ленобласти, подозреваемого в убийстве уроженца Новгородской области. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию обратилась 41-летняя женщина, заявившая о потере связи с братом, гостившим в садоводческом товариществе «Кюльвия-2». Стражи порядка прибыли по указанному адресу и обнаружили подозрительные пятна коричневого оттенка на поверхностях стен и мебели, а также остатки костра с золой и частично сгоревшие фрагменты человеческих костей. Было возбуждено уголовное дело.

Предполагаемым убийцей оказался 24-летний охранник стройплощадки. По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшим, ударил его топором по голове, после чего сжег труп и спрятал останки в лесной местности.