Тело мужчины извлекли из-под завалов жилого дома в Новосибирской области

Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов жилого дома в поселке Красный Яр Новосибирской области, где утром, предположительно, взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте работают 86 специалистов и 27 единиц техники, в том числе автокран, поднимающий тяжелые плиты. Жильцов временно разместили в местном ДК, с ними работают психологи.

Взрыв прогремел утром в двухэтажном многоквартирном доме. Возгорания за этим не последовало, однако обрушилась часть конструкций. К месту происшествия направились специалисты Сибирского спасательного центра.

Ранее местные жители сообщали, что под завалами находятся два человека. По их словам, накануне в квартире, где был эпицентр взрыва, собралась пьяная компания, которая забыла выключить газ и ушла по своим делам.