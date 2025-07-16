Два человека оказались под завалами пострадавшего при взрыве дома под Новосибирском

Пострадавший при взрыве газа дом под Новосибирском сняли на видео

Спасатели продолжают разбирать конструкции обрушившегося в результате взрыва многоквартирного дома в поселке Красный Яр под Новосибирском. Под завалами остаются два человека, сообщили 360.ru местные жители.

«Два человека под завалами находятся. Сейчас на месте пять пожарных машин, две машины газовой службы и три-четыре кареты скорой помощи», — рассказал один из очевидцев.

По словам местных жителей, в квартире, в которой произошел взрыв, накануне собиралась пьяная компания. После застолья они забыли выключить газ и ушли по делам. Некоторые очевидцы поделились, что обеспокоенные соседи, почувствовав запах газа, хотели вскрыть двери в квартиру.

«Говорят, оттуда до взрыва выбежала женщина. Возможно, произошел поджог. После взрыва осколки стекла от окон отлетели на несколько метров, в соседних домах стекла тоже пострадали», — поделился местный житель.

Очевидцы добавили, что один из осколков попал в голову пенсионерке. Врачи оказывают ей помощь.

Официальной информации о причинах ЧП на данный момент не поступало.

Хлопок газовоздушной смеси в квартире двухэтажного кирпичного дома произошел в 12:30 по местному времени. Источник издания НГС сообщил, что в результате происшествия погиб один человек.