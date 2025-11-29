Тело младенца обнаружили в Сергиевом Посаде на комплексе по переработке отходов

На территории комплекса по переработке отходов «Север» обнаружили тело новорожденного ребенка. Его заметили во время работы сортировочной линии. Труп был завернут в тряпку, сообщило ГУ МВД по Московской области.

Сообщение поступило в дежурную часть УМВД по Сергиево-Посадскому городскому округу сегодня ночью. По предварительным данным, на теле не выявили признаков насильственной смерти. Предполагается, что ребенок мог появиться на свет вне медицинского учреждения и не выжил. Ориентировочное время смерти — за 10 часов до обнаружения.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и занимается поисками матери новорожденного. По делу проводят необходимые проверки и экспертизы.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее младенец попал в реанимацию после избиения пьяным отцом в Москве. Мужчина ударил своего четырехмесячного сына по голове «на почве внезапно возникшей личной неприязни».