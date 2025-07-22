Тело младенца нашли в номере гостиницы в Омске. Подозреваемой стала мать-подросток

Несовершеннолетнюю мать заподозрили в убийстве новорожденного ребенка в омской гостинице. По факту случившегося завели уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК по Омской области .

Тело младенца обнаружила горничная при уборке номера в гостинице на 5-й Путевой улице. При осмотре места происшествия следователи и оперативники установили личность подозреваемой. По данным СК, молодая мать убила ребенка и скрылась с места преступления.

Подозреваемую задержали в ее доме в пригороде Омска, куда она вернулась после преступления. Девушке предъявили обвинение по статье об убийстве новорожденного.

Ранее в Ростове-на-Дону в мусорном контейнере обнаружили тело младенца. Подозреваемой стала мать — 28-летняя местная жительница.