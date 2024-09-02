Тело месячной девочки нашли на веранде в Бурятии. Убийцей мог быть ее отец

СК Бурятии: подозреваемым в убийстве новорожденной девочки стал ее отец

Фото: РИА «Новости»

В Бурятии возбудили уголовное дело по факту убийства младенца. Подозреваемым стал родной отец погибшей девочки, сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следователей, 31 августа мужчина распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. Спустя несколько часов общения пара поссорилась.

«В ходе конфликта мужчина причинил месячной дочери телесные повреждения, от которых наступила ее смерть», — сообщили в пресс-службе СК.

Исчезновение девочки заметила соседка семьи, которая пришла к ним в гости. Женщина сообщила полиции о пропаже ребенка. Правоохранители, прибывшие по вызову, обнаружили тело младенца на веранде.

Отцу погибшей предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего». В ближайшее время суд решит вопрос о заключении его под стражу.

Ранее гражданина США заподозрили в убийстве 30-летней россиянки в Одинцове. Мужчина успел выехать из страны, но его объявили в международный розыск и задержали в Турции.

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

«Аплодировал весь бизнес-класс». Туристы восемь часов не могли улететь из Бодрума в Москву

Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Danita Delimont Stock Photograph / film

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте