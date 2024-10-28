Актера из «Глухаря» нашли мертвым в Москве

Актера Юрия Пономаренко, сыгравшего в нескольких эпизодах сериала «Глухарь» и его спин-оффов, нашли мертвым в собственной квартире в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По его информации, ни следов насилия, ни предсмертной записки не обнаружили. Близкие сообщили, что 49-летний актер много выпивал. Предположительно, с ним произошел несчастный случай.
Ранее в Севастополе в ДТП погиб актер драматического театра имени Лавренева Максим Шпаковский, не доживший двух недель до 49-летия. Помимо работ на сцене, Шпаковский сыграл более 40 эпизодических ролей в кино, в частности, в четвертом сезоне «Сватов».
Завод спецтехники построят в Орехово-Зуеве по программе импортозамещения
Вокалисты из Подольска стали лауреатами всероссийского фестиваля
Передвижной офис расчетного центра откроют в Воскресенске 7 и 19 ноября
Четверых диверсантов уничтожили на границе Брянской области
Театр моды в Подольске стал лауреатом международного фестиваля
«Деструктивные движения». В Госдуме сравнили квадробику с ЛГБТ и чайлдфри
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте