Актера из «Глухаря» нашли мертвым в Москве

Mash: актера из «Глухаря» Юрия Пономаренко нашли мертвым в квартире в Москве

Актера Юрия Пономаренко, сыгравшего в нескольких эпизодах сериала «Глухарь» и его спин-оффов, нашли мертвым в собственной квартире в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, ни следов насилия, ни предсмертной записки не обнаружили. Близкие сообщили, что 49-летний актер много выпивал. Предположительно, с ним произошел несчастный случай.

Ранее в Севастополе в ДТП погиб актер драматического театра имени Лавренева Максим Шпаковский, не доживший двух недель до 49-летия. Помимо работ на сцене, Шпаковский сыграл более 40 эпизодических ролей в кино, в частности, в четвертом сезоне «Сватов».