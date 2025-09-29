В Таиланде опознали останки пропавшей 12 лет назад девушки. Она исчезла при загадочных обстоятельствах, сообщило издание The Thaiger .

По его данным, 23-летняя Павини Кортайсонг после окончания университета пошла работать на фабрику в провинции Чонбури. Девушка часто связывалась с родителями и периодически отправляла им деньги. Однажды Павини перестала отвечать на звонки и сообщения.

Отец, обеспокоенный исчезновением дочери, отправился на ее поиски в Чонбури. Там он узнал, что девушка давно не появлялась в общежитии, где находились сотрудники фабрики. Все документы и ценности Кортайсонг остались в ее комнате.

По словам подруги исчезнувшей, она просила довезти ее до шоссе на Бангкок. С тех пор девушку никто не видел. В 2025 году ее ДНК совпала с образцами скелета, найденного в 2014-м на пустыре в пригороде Бангкока.

