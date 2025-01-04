Тело голого мужчины обнаружили на крыше магазина на севере Москвы

Источник 360.ru: на крыше магазина в Москве нашли тело голого мужчины

Утром 4 января на козырьке магазина на севере Москвы нашли тело голого мужчины. Об этом сообщил источник 360.ru.

Труп обнаружили в районе дома №63 по Ярославскому шоссе. Предположительно, мужчина мог погибнуть после падения с высоты, дополнительная информация уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы. Официальной информации нет.

Ранее в Москве на станции метро «Молодежная» пьяный мужчина свалился на рельсы. Его успели спасти, из-за случившегося интервалы движения поездов временно увеличили.