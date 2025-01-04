Тело голого мужчины обнаружили на крыше магазина на севере Москвы

Утром 4 января на козырьке магазина на севере Москвы нашли тело голого мужчины. Об этом сообщил источник 360.ru.
Труп обнаружили в районе дома №63 по Ярославскому шоссе. Предположительно, мужчина мог погибнуть после падения с высоты, дополнительная информация уточняется.
На месте происшествия работают оперативные службы. Официальной информации нет.
Ранее в Москве на станции метро «Молодежная» пьяный мужчина свалился на рельсы. Его успели спасти, из-за случившегося интервалы движения поездов временно увеличили.
Девять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Украинский беспилотник попал в «легковушку» в Шебекине. Ранило двух мирных жителей
Серийных похитителей японских и корейских иномарок задержали в Москве
Решение Зеленского по транзиту газа назвали фатальным для половины мира
В Красноярске подросток ударился головой о камень, катаясь на тюбинге
Российская чемпионка мира по сноуборду Надыршина отказалась менять гражданство
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте