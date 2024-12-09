В Москве на станции метро «Молодежная» пьяный мужчина свалился на рельсы

Мужчина упал на рельсы в московском метро на станции «Молодежная». Как сообщил источник 360.ru, москвич выжил, но ему понадобилась помощь медиков.

«Метро „Молодежная“, упал пьяный мужчина, его передали врачам», — отметил источник.

По данным столичного дептранса, на северо-западном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличили интервалы движения поездов из-за ЧП.

Telegram-канал «ЧП/Москва» опубликовал видео, снятое очевидцами происшествия. На нем несколько неравнодушных пассажиров достают пострадавшего с путей, вытягивая его за руки. Сам виновник нетвердо стоит на ногах и несколько раз падает на рельсы.

Ранее в метро Санкт-Петербурга под колесами поезда погибла девушка. ЧП произошло на станции «Приморская». Предварительно, погибшая упала с платформы перед приближением поезда.