Тело голого мужчины нашли в Москве на козырьке подъезда

На западе Москве обнаружили тело мужчины на козырьке подъезда жилого дома. Труп лежал на Никулинской улице, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Тело мужчины без признаков жизни найдено на козырьке жилого дома», — сказал собеседник телеканала.

По словам очевидцев, на погибшем не было одежды.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Следственный комитет пока не давал официальных комментариев по факту происшествия. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы.

В квартире на юго-востоке столицы обнаружили тело девушки. По предварительным данным, ее задушил 19-летний молодой человек во время конфликта из-за расставания. Подозреваемого задержали.