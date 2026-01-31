Задушенную знакомым девушку нашли на юго-востоке Москвы
СК Москвы нашел подозреваемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы
Тело девушки с признаками удушения нашли в квартире на улице Совхозной в московском районе Люблино. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета столицы.
Ведомство организовало доследственную проверку по статье об убийстве.
«Предварительно установлено, что смертельные повреждения девушке нанес ее знакомый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в СК.
Следователи уже установили личность этого человека и проверяют его на причастность.
Сотрудники СК выясняют характер их отношений, круг общения погибшей и восстанавливают последние часы ее жизни.
Криминалисты осматривают место происшествия, а оперативники опрашивают соседей и изучают записи с камер видеонаблюдения.
Ранее в ДНР сын задушил свою 88-летнюю мать шнуром от телевизора. По словам мужчины, он сделал это из-за ее громкого храпа.