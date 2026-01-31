Задушенную знакомым девушку нашли на юго-востоке Москвы

СК Москвы нашел подозреваемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы

Тело девушки с признаками удушения нашли в квартире на улице Совхозной в московском районе Люблино. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета столицы.

Ведомство организовало доследственную проверку по статье об убийстве.

«Предварительно установлено, что смертельные повреждения девушке нанес ее знакомый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в СК.

Следователи уже установили личность этого человека и проверяют его на причастность.

Сотрудники СК выясняют характер их отношений, круг общения погибшей и восстанавливают последние часы ее жизни.

Криминалисты осматривают место происшествия, а оперативники опрашивают соседей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

