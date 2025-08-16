Тело альпиниста нашли в Японии после нападения медведя

Медведь утащил альпиниста в лес на глазах его приятеля в Японии. Останки мужчины нашли в кустах, сообщило The Japan News .

Нападение произошло на острове Хоккайдо. По данным полиции, хищник напал на туриста на горе Раусу на высоте около 550 метров. Медведь вцепился ему в ногу и потащила в лесную чащу.

Очевидцем происшествия стал другой альпинист, который шел вместе с погибшим. Он сумел спастись и сообщил о случившемся в полицию.

Спустя сутки мужчину обнаружили мертвым. Рядом с ним лежали кошелек, изорванная рубашка, часы, шляпа и баллончик с газом. На деревьях и земле были видны бурые пятна крови.

Недалеко от места нападения охотники нашли медведицу с двумя медвежатами. Животное застрелили. Специалисты проведут ДНК-экспертизу, чтобы установить, от ее ли лап погиб альпинист.

В японском городе Фукусима медведь растерзал разносчика газет. Останки 52-летнего мужчины обнаружили в кустах.