Тело 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморье
СК: в Приморье задержали подростка по подозрению в убийстве 12-летней девочки
На чердаке дома в Приморском крае нашли тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, по подозрению в убийстве задержали подростка. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.
ЧП произошло в поселке Врангель. Следователи завели уголовные дела по статьям «Убийство» и «Халатность». Ведомство даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.
Также СК решает вопрос о помещении подозреваемого в медицинское учреждение для судебной психолого-психиатрической экспертизы, чтобы установить его психическое состояние.
Оперативное сопровождение расследования осуществляет Управление МВД России по Приморскому краю, информация об обстоятельствах уточняется.
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