Телефонные мошенники обманули профессора МГУ на 52 млн рублей

Baza: профессор МГУ продал две квартиры и отдал мошенникам 52 млн рублей

Профессор МГУ продал две квартиры в Москве под влиянием телефонных мошенников. Мужчина отдал их более 52 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Baza.

Поведение 77-летнего москвича вызвало подозрение у его дочери. В то же время ей начали звонить риэлторы с требованием освободить помещение для новых жильцов. Выяснилось, что отец продал две квартиры.

Адвокаты подтвердили женщине, что ее родственник стал жертвой обмана. Впервые аферисты вышли с ним на связь в декабре 2024 года с просьбой продиктовать код госуслуг. Далее профессора убедили отправить свои сбережения «на безопасные счета».

Житель Москвы снимал деньги с вкладов и встречался с мошенниками в назначенных местах. Затем мужчину убедили продать квартиры на Ленинском проспекте и Вешняковской улице.

В общей сложности пенсионер передал мошенникам более 52,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

В Санкт-Петербурге мошенники месяц обрабатывали 84-летную пенсионерку. Пожилая женщина передала им через курьера 9,2 миллиона рублей.