Телефон бортпроводника едва не вызвал пожар на рейсе «Уральских авиалиний» | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 10:12 Телефон бортпроводника едва не вызвал пожар на рейсе «Уральских авиалиний» Самолет «Уральских авиалиний» чуть не загорелся из-за телефона бортпроводника РИА «Новости»

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В самолете «Уральских авиалиний», выполнявшем 24 апреля рейс из Хабаровска в Екатеринбург, произошло ЧП с телефоном бортпроводника. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».

На борту Airbus A320neo находилось 145 пассажиров. Незадолго до посадки в Екатеринбурге у лежавшего на полу смартфона начал вздуваться аккумулятор. Оказалось, что произошел тепловой разгон устройства при снижении самолета.

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Место, где находился телефон, оплавилось. Бортпроводники положили устройство в контейнер и залили водой. Задымления салона самолета не произошло. Вскоре лайнер благополучно приземлился в аэропорту Кольцово, никто не пострадал.

Ранее в Якутии у самолета компании «ИрАэро» при посадке лопнули два колеса шасси.