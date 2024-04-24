24 апреля 2024, 09:12
Два колеса лопнули у самолета «ИрАэро» при посадке в Якутии
У самолета «ИрАэро» при посадке в Якутии лопнули два колеса шасси
Вечером 23 апреля при посадке в аэропорту Олекминска у самолета авиакомпании «ИрАэро» лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, самолет Ан-24 совершал рейс из Якутска в Олекминск. На борту судна находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.
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Якутская транспортная прокуратура организовала проверку. Сотрудники установят, соблюдались ли требования российского законодательства в сфере безопасности полетов.
Ранее на борт самолета авиакомпании «Россия» ворвался мужчина. Он пригрозил поджечь себя, а потом взорвать лайнер. Нарушителя задержали и передали в руки правоохранительным органам.
Якутия
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