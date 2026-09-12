Тела женщины и мужчины нашли на месте пожара в Нижегородской области

СКР Нижегородской области: при пожаре в поселке Пильна погибли два человека

В рабочем поселке Пильна в сгоревшей квартире обнаружили тела женщины и мужчины. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину их смерти, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Ленина. Потушив огонь, спасатели обнаружили тела двух человек. К месту происшествия выехал следователь.

При осмотре видимых признаков криминальной смерти на их телах не обнаружили. Следком назначил пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Кадры из сгоревшей квартиры показала пресс-служба МЧС Нижегородской области. Площадь пожара составила 42 квадратных метра, огонь тушили 12 специалистов с пятью единицами техники. Личность погибших устанавливается.

Ранее при пожаре в Балакове погибли мать и маленький сын. Следком возбудил уголовное дело.