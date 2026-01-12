Тела двух детей и четырех взрослых нашли в закрытой квартире в Балакове

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели саратовские следователи после обнаружения тел двух детей и четырех взрослых в квартире дома в Балакове. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной версии, причиной гибели стало отравление угарным газом.

Тела двух мальчиков четырех и девяти лет, а также их родителей и двух неустановленных людей нашли в запертой квартире в понедельник, 12 января. Дверь в помещение вскрыли специалисты саратовского управления службы спасения.

Криминалисты после возбуждения уголовного дела назначили серию экспертиз, а также провели осмотр квартиры и допрос свидетелей для установления всех обстоятельств происшествия.

В конце декабря семья из трех человек из Самары погибла из-за утечки угарного газа, вызванной неисправным внутридомовым оборудованием. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.