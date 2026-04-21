Стали известны личности погибших туристов на горе в Бурятии

На горе Мунку-Сардык в Бурятии погибли две женщины и один мужчина

В результате восхождения на гору Мунку-Сардык в Бурятии скончались две женщины и один мужчина. Об этом сообщила пресс-служба агентства ГО и ЧС по региону.

Спасатели передали информацию о мужчине 1983 года рождения и женщинах 1982 и 1985 годов рождения в полицию.

«В настоящее время ожидается прибытие спасателей для проведения необходимых работ на месте происшествия», — добавили в ведомстве.

О гибели троих туристов в Окинском районе Бурятии стало известно ранее 21 апреля. Группа из 15 человек перед восхождением зарегистрировалась в МЧС и 18 апреля вышла в поход из базового лагеря.

Во вторник туристы вышли к одному из кафе и оставили там записку о смерти трех человек, после чего вновь отправились в горы. Что конкретно случилось с погибшими при восхождении — неизвестно, Следственный комитет завел уголовное дело.