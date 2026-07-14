Тела трех погибших нашли при разборе завалов дома в Краснодоне

МЧС сообщило о трех погибших при взрыве газа в многоэтажке Краснодона

Взрыв газа в многоэтажке Краснодона привел к гибели трех местных жителей. Их тела нашли спасатели, занимающиеся разбором завалов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что жертвами взрыва и последующего обрушения дома стали две женщины и мужчина.

Кроме того, спасатели достали из-под завалов одну пострадавшую местную жительницу с травмами. Ее оперативно передали медикам для госпитализации.

В пресс-службе подчеркнули, что поисково-спасательные работы на месте обрушения части жилого дома в Краснодоне завершились. К разбору завалов и поиску людей привлекли 21 сотрудника и четыре единицы техники.

Взрыв газа прогремел в жилом доме Краснодона утром во вторник, 14 июля. По данным регионального главка МЧС, детонация произошла в квартире на втором этаже. Взрывная волна привела к частичному обрушению подъезда, в котором проживали два человека. Прибывшие на место спасатели нашли тело погибшей женщины. Еще одна жительница дома выжила под завалами и подала сигнал сотрудникам МЧС.