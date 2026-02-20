Росавиация приостановила поиски пропавшего на Амуре вертолета

Поиски пропавшего в Амурской области частного вертолета Robinson приостановили до 21 февраля из-за темноты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Завтра к операции присоединятся дополнительные воздушные суда. В их числе Ан-2 Амурской авиабазы.

Вертолет пропал утром. На борту находились две сотрудницы Следственного комитета и МВД, которые возвращались с лесной делянки рядом с селом Амаранка. Накануне там нашли обезглавленное тело, и специалисты выясняли, был это несчастный случай или целенаправленное убийство.

По данным источника 360.ru, вертолет не имел разрешения на полет. Следствие изучает две основные версии произошедшего — ошибка пилота или техническая неисправность.