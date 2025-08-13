Тела трех подростков нашли в квартире в Череповце

Mash: в Череповце трое детей умерли от передозировки наркотиков, еще один в коме

Тела двух юношей и одной девушки обнаружили в квартире на домов по улице Наседкина в Череповце. Еще одну несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен комплекс судебных экспертиз, которые помогут установить причину гибели подростков.

По данным Telegram-канала Mash, трое детей погибли после употребления метадона. Мальчикам 13 и 16 лет, девочке — 16. Их подруга сейчас находится в реанимации.

Погибшие юноши воспитывались в благополучных семьях. Один из них учился в IT-колледже. Девочка недавно переехала с мамой в Череповец из Вологды. Подростки забрали закладку, рассчитывая, что внутри находится другое вещество.

Ранее три несовершеннолетние девушки попали в больницу после концерта в ночном клубе в Санкт-Петербурге. Одну из пострадавших неизвестный угостил водкой, у другой с собой был мефедрон.