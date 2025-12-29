Тела семьи из трех человек нашли в одной из квартир в Самаре

В Самаре семья из трех человек отравилась угарным газом из-за неисправного оборудования. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Самарской области.

Тела супругов и 28-летней дочери обнаружили в квартире многоэтажки в Железнодорожном районе. По предварительной версии, они умерли от острого отравления окисью углерода из-за ненадлежащей работы газовой системы.

Следком возбудил уголовное дело по части третьей статьи 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Многоэтажку по улице Мориса Тореза, 61, обслуживала управляющая организация ООО СЭО «Технострой», уточнила пресс-служба Госжилинспекции Самарской области. В течение года ее уже привлекали к административной ответственности, в том числе за отсутствие договора на техобслуживание газового оборудования.

