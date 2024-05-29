Тела пропавших в Коми рыбаков нашли

Транспортная прокуратура: пропавшие в Коми рыбаки погибли

Фото: РИА «Новости»

Нескольких рыбаков, отправившихся на лодке по реке Печора, обнаружили без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Любители рыбной ловли отправились в путь 27 мая, но вскоре перестали выходить на связь. Само судно и еще одного участника похода не обнаружили. Поиски продолжаются.

«Печорская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства, проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта», — отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что плавсредство не было зарегистрировано в реестре маломерных судов.

В начале мая на севере Челябинской области утонул рыбак. Его тело нашли на озере Акакуль на следующее утро после сообщения о его исчезновении.

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