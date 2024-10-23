Тела отравившихся в Ташкенте туристов отдадут России после проверки

ТАСС: тела журналистки Паперной и ее друга отправят в Москву после экспертизы

Судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника пройдет в Узбекистане. Только после исследования их тела отправят в Россию, сообщил ТАСС пресс-секретарь генпрокуратуры республики Хает Шамсутдинов.

«Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», — сказал он.

Паперная вместе с другом умерла в номере отеля «Караман палас» в Ташкенте. Их тела обнаружили сотрудники, которые вскрыли дверь по просьбе родственников — те хотели передать посылку, но не смогли дозвониться до пары. Отец спутника журналистки сообщил RT, что погибших привезут в Москву 23 октября.

Причиной смерти могло стать отравление болотным газом, или метаном, который попал в номер через вентиляционную систему. Токсиколог Никита Кошкин подтвердил, что он не имеет запаха и чреват летальным исходом.