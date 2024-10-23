23 октября 2024 00:15 Бесшумный и быстрый душитель. Мог ли болотный газ убить Инессу Паперную Токсиколог Кошкин: отравиться болотным газом можно быстро и незаметно 0 0 0 Фото: Pxhere Происшествия

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В Ташкенте на отдыхе погибла российская журналистка Инесса Паперная — тела женщины и ее друга нашли в номере отеля «Караман палас». По предварительной версии, они отравились неизвестным веществом. Что известно о смерти пары — в материале 360.ru.

Паперную и ее спутника Максима Радченко ждали в Москве вечером 20 октября, сообщил «Подъем». Утром пара не вышла к завтраку, связаться ни с Инессой, ни с ее спутником не получилось, и тогда сотрудники гостиницы решили вскрыть номер. «Зашли в номер — и их обоих обнаружили в ванной. Она лежала на нем. Они оба уже мертвы были», — рассказала сестра Максима. По данным Telegram-канала Baza, погибшие якобы отравились попавшим в вентиляционную систему газом. В отеле в ночь на 20 октября чистили бассейн, и он, возможно, попал в номер Паперной по стояку. Портал «Новости Узбекистана» добавил, что речь идет о болотном газе.

Фото: Pxhere

Что такое болотный газ Токсиколог Никита Кошкин в беседе с 360.ru пояснил, что чаще его называют метаном. Это горючий газ без цвета и запаха, который образуется в результате разложения органического материала под водой и встречается в обычных болотах, торфяниках, шахтах и скважинах.

Он очень горючий, может легко вызвать пожары и даже взрывы. Отравление метаном может произойти, если человек находится в замкнутом пространстве с высокой концентрацией газа и не замечает его наличие. Никита Кошкин токсиколог

Действует метан, предупредил специалист, быстро, поскольку вытесняет кислород из легких. А это легко приводит к асфиксии, то есть удушению. «В случае намеков на отравление метаном нужно немедленно покинуть зону концентрации газа и обратиться за медицинской помощью», — посоветовал Кошкин. Он подтвердил, что случаи отравления метаном могут быть летальными, особенно при высоких концентрациях газа: люди вовремя не обратят внимание на ухудшение состояния, а для того, чтобы человек задохнулся, большого количества метана и не нужно.

Фото: РИА «Новости»

Версии гибели Инессы Паперной Версия с отравлением Паперной и ее друга именно этим газом пока не то что предварительная — официально болотный газ нигде не упоминали. В пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана заявили РИА «Новости», что смерть журналистки и Максима Радченко наступила из-за «отравления неустановленной этиологии». К таким выводам пришли судебные медики. «В гостинице, расположенной в Мирабадском районе, скончались граждане Российской Федерации Максим Радченко, 1979 года рождения, и Паперная Инесса Викторовна, 1977 года рождения», — отметил представитель ведомства. После случившегося возбудило уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Генпрокуратуре заметили, что в другом номере отеля — и тоже в ванной — нашли мертвым гражданина Узбекистана. Работу «Караман палас» на время следственных действий приостановили.

Фото: РИА «Новости»

Эпилепсия или наркотики Сестра Радченко в беседе с «Подъемом» заявила, что изначально родственникам озвучили какую-то фантастическую причину гибели Максима и Инессы.

Первая их версия была, что у него был приступ эпилепсии, она подбежала к нему, поскользнулась, упала, ударилась и умерла. Нас это удивило, потому что это какой-то сериал: как нужно упасть? Какой-то бред. Сестра Максима Радченко

Брат, пояснила женщина, страдал эпилепсией, принимал лекарства, но приступов у Радченко не было никогда. «Потом была версия про наркотики, что вот раз в ванной тела — значит, наркоманы. А никто из них вообще никогда ничего не употреблял», — заверила собеседница издания. Кто еще умер в узбекском отеле Третий погибший, по ее словам, был чиновником газовой службы. До родственников Инессы и Максима дошли слухи, что на мужчину совершили покушение и отравили, а некое вещество по вентиляции попало в номер Паперной. Предположение об отравлении болотным газом, которое высказывали в СМИ, сестра Радченко сочла далеким от правды. «Знакомые, которые приезжали туда, чтобы выяснить, что и как, говорят, что это просто территория в черте города, никакого бассейна там нет», — подчеркнула она.

Фото: Pxhere

Кто такая Ирина Паперная Ирина Паперная родилась в семье известных в Иркутске ученых, сообщил kp.ru. В журналистику мечтала прийти еще школьницей. «После поездки в Израиль написала статью, которую напечатали в местной газете. Тогда она была в девятом классе, но твердо решила, что будет поступать на журфак. Получив диплом, несколько лет проработала в Иркутске. Затем переехала в Москву. Писала для разных изданий. Она обожала жизнь», — рассказала ее мать Любовь Константиновна. В последнее время 47-летняя Паперная работала в журнале «Профиль» и внештатным автором в Lenta.ru. У нее остался 12-летний сын. Родители журналистки допустили, что передут в столицу, чтобы заботиться о внуке. Тела Инессы и Максима перевезут в Москву 24 октября. Их, по словам матери Паперной, кремируют. Семья надеется, что пару удастся похоронить вместе.