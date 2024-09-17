Тела невостребованных покойников закопали в общей траншее под Волгоградом

Сотрудники ритуального бюро в Волжском под Волгоградом захоронили в общей траншее тела невостребованных покойников. Об этом сообщил Telegram-канал «Ритуальный патруль» .

Трупы без документов закопали в выкопанной экскаватором траншее за пределами кладбища. Авторы статьи утверждают, что чрезвычайная ситуация в моргах Волжского возникла из-за того, что в городе не работала специализированная служба, отвечающая за организацию похорон подобных тел.

Вновь созданная организация вынуждена «занимать» технику для похорон, что делает процесс весьма затратным. Поэтому захоронение невостребованных трупов делегировали другой фирме, которая решила похоронить тела в общей траншее за границами кладбища.

Склад непогребенных тел обнаружили ранее в Ленинградской области. В Токсове в уличном рефрижераторе выявили десятки незахороненных тел граждан без определенного места жительства.

