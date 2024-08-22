Склад непогребенных тел обнаружили в морге в Ленобласти

СК начал проверку по факту незахоронения умерших в морге в Ленобласти

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет начал проверку в морге в Токсове Ленинградской области после того, как там обнаружили большое количество незахороненных тел. Об этом СК сообщил в Telegram-канале.

«В социальных медиа сообщается, что в одном из моргов Ленинградской области в уличном рефрижераторе обнаружены десятки незахороненных тел граждан, по предварительным данным, лиц без определенного места жительства», — сказано в сообщении следственных органов.

В рефрижераторе обнаружили тела невостребованных умерших, захоронение которых должно проводиться за счет государства.

По данным следствия, должностные лица администрации города в нарушении закона «О погребении и похоронном деле» около четырех лет не выполняли обязанности по захоронению одиноких умерших, за которыми не приходили родственники. СК организовал проверку по этому факту.

В московской квартире нашли мумифицированное тело пожилой женщины. Пенсионерка не появлялась на улице около месяца.

Связали, избили и бросили умирать. Что известно о смерти бармена на фестивале «Сигнал»

Сухо попрощается. Каким будет конец лета в Москве и Подмосковье

Фейк: ВСУ разбили под Курском 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота

Жили они долго и счастливо. Зачем платить за крепкий брак

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте