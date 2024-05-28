Три человека стали жертвами пожара в административном корпусе в ХМАО
Крупный пожар охватил здание административно-бытового корпуса в Нягани. Не обошлось без жертв, сообщило Ura.ru со ссылкой на МЧС РФ по ХМАО.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 233 квадратных метра. В полыхающем строении погибли три человека.
Дознаватели и следователи выясняют причины появления огня. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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