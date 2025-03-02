Тела двух погибших нашли на сгоревшей даче под Нижним Новгородом

Тушившие горящий дачный дом нижегородские спасатели нашли тела мужчины и женщины в городе Лысково. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В ведомстве сообщили, что пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров. Прибывшие на место 13 специалистов и три единицы техники оперативно ликвидировали пожар.
Предварительной причиной возникновения огня назвали нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Судя по опубликованным пресс-службой кадрам, дачный дом сгорел практически полностью. От него остался только сруб.
В воскресенье, 2 марта, пресс-служба МЧС сообщила о гибели своего сотрудника, задействованного в ликвидации пожара на производственном объекте в Комсомольске-на-Амуре.
В ведомстве уточнили, что 50-летний оперативный дежурный восьмого пожарно-спасательного отряда Александр Виноградов умер после прибытия на место происшествия — ему внезапно стало плохо.
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