Тела двух подростков выловили из озера в Брянской области

Тела двух подростков 15-ти и 16-ти лет извлекли из озера Новое в городе Унеча Брянской области. Подробности на платформе «Макс» сообщило ГУ МЧС по региону.

«Тело одного из подростков извлек матрос-спасатель пляжа озера Новое. Тело второго подростка подняли водолазы <…>. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств и причин трагедии», — отметили в сообщении.

Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности на водоемах, не оставлять детей без присмотра и купаться только в отведенных местах.

В Карачаево-Черкесской Республике спасатели нашли тело 15-летнего подростка, которого во время купания унесло течением горной реки. Поисками мальчика занимались 46 человек, 15 единиц техники и два плавсредства.