Пьяный житель Иркутской области заживо сжег возлюбленную в доме

Жителя Тайшетского района заподозрили в убийстве возлюбленной с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Иркутской области.

По данным следствия, вечером 9 апреля он, будучи пьяным, облил бензином летнюю кухню частного дома, где находилась женщина, и бросил спичку. Женщина погибла на месте, сам мужчина тоже получил серьезные ожоги и сейчас находится в больнице.

Когда подозреваемому станет лучше, следователи смогут его допросить.

Ранее в Алтайском крае мужчина заживо сжег сожительницу в пьяной ссоре. Они выпивали вместе с общей знакомой, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Затем поджигатель выбежал из дома, даже не пытаясь его потушить. Мужчину задержали и предъявили обвинение.