Тела двух мужчин нашли в промзоне в Сургуте

В промышленном районе Сургута нашли тела двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба окружного Следственного комитета.

«На территории северного промышленного района в постройке обнаружили тела двух мужчин 1966 и 1987 годов рождения без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчины распивали алкоголь, затем легли спать. Один из них уснул с непотушенной сигаретой, из‑за чего начал тлеть матрас. Помещение заполнил едкий дым. На теле одного из погибших обнаружили ожоги, у второго видимых травм не было.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура ХМАО Югры организовала дополнительную проверку.

