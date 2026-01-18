Подросток погиб при пожаре в Подмосковье

В Подмосковье загорелась хозяйственная постройка в деревне Орлово, погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Хозпостройка загорелась рано утром 17 января.

«Со слов отца, он проснулся от дыма, после чего вынес старшего ребенка на улицу, хотел вернуться за дочкой, но уже не смог из-за сильно распространившегося огня», — сообщили в областной прокуратуре.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области уточнила, что мужчина получил ожоги кистей рук второй степени. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети или электрооборудования.

В надзорном ведомстве уточнили, что выводы о причине пожара сделают, когда получат результаты пожарно-техническое экспертизы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Салехарде загорелась квартира из-за замыкания электроприбора, пострадал мужчина. В доме огонь повредил две квартиры, 25 жильцов еще до прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались.