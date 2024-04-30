Тела двух мужчин нашли в машине под Тулой | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 22:23 Тела двух мужчин нашли в машине под Тулой СК: в Тульской области двух мужчин нашли мертвыми в автомобиле Telegram-канал СУ СК России по Тульской области

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В Веневском районе Тульской области в автомобиле обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону.

Трупы нашли около деревни Звойские Выселки.

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«В настоящее время следователями следственного отдела по городу Новомосковску проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

Специалисты осмотрели место происшествия и назначали необходимые судебные экспертизы, а также опросили очевидцев. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Накануне липецкого заместителя транспортного прокурора Сергея Коняева нашли мертвым в Краснинском районе региона. Последний раз мужчину видели 18 апреля. Он вышел из дома, сел в автомобиль и поехал на работу, но до офиса так и не добрался.