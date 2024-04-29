Под Липецком нашли тело пропавшего зампрокурора по транспорту Коняева | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 21:43 Под Липецком нашли тело пропавшего зампрокурора по транспорту Коняева Freepik

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Липецкого заместителя транспортного прокурора Сергея Коняева обнаружили мертвым в Краснинском районе Липецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По неуточненным данным, у мужчины были задолженности на сумму около 150 тысяч долларов. Последний раз его видели в Ельце, 18 апреля. Он вышел из дома, сел в машину и отправился на работу. Однако до офиса Коняев так и не доехал.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее бывшего мэра закрытого города Мирного Александра Корыгина нашли мертвым в Подмосковье. По данным журналистов, его смерть не носит криминальный характер, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Также в феврале труп депутата районного совета Андрея Шалько обнаружили в Красноярском крае. На теле остались следы огнестрельного ранения.