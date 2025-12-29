Тела двух маленьких детей нашли в квартире в Иркутске

Трупы двух маленьких детей обнаружили накануне поздно вечером в одной из квартир в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«Вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана в городе Иркутске обнаружены тела двоих детей — трех и пяти лет —с признаками насильственной смерти», — подчеркнули в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали мать детей. Женщину доставили в отдел и допросили. На место ЧП выехали следователи и криминалисты.

Ранее в Красноярске нашли мумии матери и сына в одной из квартир на улице Парашютной. По данным журналистов, женщина вместе с ребенком переехала в этот дом.

Мальчика определили в детский сад, он походил туда недолго, а потом исчез. Квартиру вскрыли после жалоб соседей на промерзшие стены — в помещении было открыто окно.