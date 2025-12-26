Мумии матери и сына нашли в Красноярске

В Красноярске в одной из квартир на улице Парашютной обнаружили мумифицированные тела женщины и ее малолетнего сына. О находке сообщил Telegram-канал Kras Mash .

По его данным, женщина вместе с ребенком летом переехала в комнату в доме на Парашютной, 23. Сына устроили в детский сад при гимназии № 14, однако посещал он его недолго и затем перестал появляться. Как отмечается, активные попытки выяснить судьбу семьи педагоги начали лишь в ноябре, при этом социальные службы к ситуации подключены не были.

Квартиру вскрыли только после жалоб соседей на промерзающие стены — в помещении было открыто окно. Представители управляющей компании и полиции, попав внутрь, обнаружили тела женщины и ребенка. Как утверждает паблик, они могли погибнуть в результате отравления, однако точные причины смерти предстоит установить экспертам.

В Следственном комитете уточнили, что сообщение об обнаружении тел 43-летней женщины и ее 6-летнего сына поступило 22 декабря 2025 года. Следственным отделом по Свердловскому району Красноярска возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего. При осмотре тел видимых признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы, продолжаются необходимые следственные действия.

Кроме того, СК организовал отдельную проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики по статье о халатности.

