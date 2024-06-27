Тела двух детей нашли в водохранилище под Иркутском

В Нукутском районе Иркутской области 26 июня пропали двое 14-летних мальчиков. На следующий день их тела нашли в водоеме, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что подростки приехали на мотоцикле на Братское водохранилище и пропали без вести. Спустя какое-то время правоохранители нашли на берегу их одежду и смартфоны.

Водолазы, обследовав водоем, обнаружили и вытащили тела мальчиков на поверхность.

Прибывшие на место следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

На днях похожая трагедия произошла в Оренбургской области. Там рядом с селом Тамар-Уткуль в реке Илек утонули два подростка.