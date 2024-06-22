Двое подростков утонули в Оренбургской области

В Россию пришел купальный сезон, а с ним и смертельные ситуации на воде. В реке Илек в под Оренбургом, предположительно, утонули двое подростков. Об этом и других подобных случаях сообщила пресс-служба МЧС.

«Вблизи села Тамар-Уткуль на реке Илек, предположительно, утонули два подростка. На месте работают оперативные службы», — сообщили в МЧС.

И это не первый подобный случай. Из речки Тимерсянка в Ульяновской области спасатели вытащили тело семилетней девочки. Она играла на берегу без присмотра взрослых.

В деревне Асаново в Чувашии в пруду утонул 52-летний мужчина. А в реке Сосне в Орловской области погиб рыбак, его тело ищут спасатели. В Октябрьском районе спасатели вытащили тело 48-летнего мужчины из реки Салмыш.

Ранее 40-летний мужчина утонул на севере Москвы в Большом Садовом пруду, глубина которого всего около полуметра. Москвич во время прогулки почувствовал себя плохо, потерял сознание и скатился в воду. Спасатели подняли его через десять минут. Реанимировать мужчину не удалось.