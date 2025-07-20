Тела 38 человек нашли после крушения круизного судна во Вьетнаме

Спасатели нашли тела еще четырех человек, погибших в результате крушения круизного лайнера в заливе Халонг Южно-Китайского моря на севере Вьетнама. Общее число жертв достигло 38, сообщил новостной портал VTC .

Еще пять человек числятся пропавшими без вести. Эта информация поступила из оперативного штаба к 07:00 (03:00 по московскому времени) 20 июля.

В бухте Халонг потерпело крушение круизное судно, на борту которого находились 53 человека — пять членов экипажа и 48 туристов. Все они были гражданами Вьетнама. Судно перевернулось и быстро затонуло из-за внезапной грозы со шквалистым ветром. Спасти удалось 10 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на дождь и сильный ветер. В поисках участвуют около тысячи человек, включая 30 водолазов.

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