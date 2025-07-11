Суперъяхта Sea Lady II загорелась в порту Сен-Тропе

Суперъяхта Sea Lady II загорелась накануне вечером в порту Сен-Тропе. Об этом сообщила французская газета Le Figaro .

В небо над курортным городом поднялся черный дым. За медицинской помощью обратились двое мужчин, отравившихся угарным газом, — однако неизвестно, были ли они пассажирами яхты. Тушили возгорание силами четырех пожарных машин. Спасатели не исключили, что после пожара судно пойдет ко дну.

Яхту построили в 1986 году и отремонтировали в 2016-м, она способна принять до 10 гостей и восемь членов экипажа. Максимальная скорость — 12 узлов. На одном из сайтов предлагают арендовать ее за 76 тысяч евро в неделю.

В июне на Сицилии подняли со дна суперъяхту Bayesian, затонувшую в августе прошлого года из-за сильного шторма.